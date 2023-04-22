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11:29, 22 апреля 2023 года В Орловской области выберут лучшую школу искусств И лучшего преподавателя.





Конкурсы проводит департамент образования. До 1 июня 2023 в Орловской области выберут лучшую детскую школу искусств и лучшего преподавателя ДШИ.



Заявки можно подать до 10 мая 2023. В состав отборочной комиссии конкурсов входят руководители и преподаватели образовательных организаций сферы культуры и искусств, деятели искусств, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди школ искусств выберут лучшие ДШИ в двух номинациях: городские школы и сельские.





Ольга СУПОНЕВА



