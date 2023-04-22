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9:53, 22 апреля 2023 года

Пятитонную посылку из дома доставили орловским военным на линию фронта

Гуманитарный конвой с Орловщины доставил бойцам СВО груз по поручению губернатора Андрея Клычкова.


Еще одну крупную партию помощи доставили орловским военнослужащим на линию фронта из родного региона. Гуманитарный конвой в несколько машин, по поручению губернатора Андрея Клычкова, привез бойцам СВО самое необходимое. 


О поездке на линию соприкосновения рассказал советник губернатора Сергей Лежнев. Участие в ней приняли также мэр Орла Юрий Парахин, глава Сосковского района Роман Силкин. Общий вес посылок превысит пять тонн. Помимо вещей, продуктов, обмундирования, инструментов, лекарств солдатам передали автомобиль "УАЗ" (речь идет о "буханке"). 


В общей сложности наша гуманитарная колонная доставила груз сразу в три точки дислокации бойцов. Это действительно необходимые на линии фронта вещи, без которых солдатам приходится очень непросто. Посылки из Орловской области всегда очень ждут и надеются, что они спасут чью-то жизнь. Вся Орловщина за Армию России, за наших ребят-защитников, по-другому быть просто не может, - отметил Сергей Лежнев. 


Сбор посылок в Орловской области не останавливается. Представители власти, бизнеса и просто неравнодушные орловцы каждый день вносят свой вклад в оказание помощи военным, отстаивающим интересы России в спецоперации на Украине. 


Ольга СУПОНЕВА
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