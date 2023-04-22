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9:38, 22 апреля 2023 года

В Орловской области выросла реальная зарплата

В среднем жители региона зарабатывают в месяц 41 тысячу 700 рублей.


В Орловской области выросла реальная зарплата. На февраль 2023 года она составила 41,7 тысячи рублей.

По данным Орелстата, за год, с февраля 2022 по февраль 2023, ежемесячный доход жителей региона возрос на 19,8%. Реальная же заработная плата, с учетом индекса цен, выросла на 7,3%.

Что касается самых прибыльных сфер, то больше всего получают работники финансового сектора: в месяц примерно 76,3 тысячи рублей, что почти вдвое выше, чем в среднем по области. А вот меньше других получают работники гостиниц и общепита: официально, их зарплата держится на уровне 25,2 тысячи рублей в месяц. 






Ольга СУПОНЕВА
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