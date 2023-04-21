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21:30, 21 апреля 2023 года Команда орловских дайверов продолжит изучать подводный мир России В мае стартует экспедиционный тур на архипелаге Валаам.





В 2023 году команда орловского клуба подводного плавания "Диво" расширится. К экспедиции подключатся студенты Орловского государственного университета. В ней применят научные труды молодых орловцев и преподавателей. В ближайший тур отправится и один из аспирантов.





Юлия Опанасюк



