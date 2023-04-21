Орловская область заняла первое место в ЦФО по снижению употребления табака

Об этом во время прямого эфира заявил губернатор.

Андрей Клычков 21 апреля во время традиционного эфира рассказал о том, что регион занял первое место в Центральном федеральном округе по снижению употребления табака.

– Мы заняли первое место в ЦФО по снижению употребления табака. Орловская область здесь стала лидером. Очень рад, что здоровый образ жизни у нас приходит, - отметил губернатор.