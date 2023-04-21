В Орел на трехдневные гастроли приехал Питерский театр комедии

Возможность увидеть любимых артистов орловцы не упустили.

Такой подарок поклонникам театра сделала федеральная программа "Большие гастроли". Орловцы в течение трех дней будут выступать на сцене акимовского театра, а представители северной столицы приехали в Орел.

Первой из заявленных в афише комедий стала шукшинская "Энергичные люди". В главной роли любимая народная артистка России Ирина Мазуркевич.



В пятницу, субботу и воскресенье зрители увидят спектакли "Бешеные деньги", "Игроки" и "Хитрую вдову". На утренних спектаклях детей ждут на "Золушку".



В Орле театр им. Акимова гостит впервые. Гастроли завершатся в воскресенье вечером, 23 апреля.