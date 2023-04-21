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17:23, 21 апреля 2023 года

В Орле для двухметрового бойца СВО сшили форму под заказ

Представители бизнеса откликнулись на просьбу мэрии изготовить для мужчины обмундирование по его размерам.


Рост мобилизованного орловца Алексея больше двух метров, форму по габаритам мужчины найти довольно сложно. Мэрия Орла обратилась к партнерам, представителям бизнеса, чтобы для мужчины специально по его размерам сшили обмундирование.

- В очень короткий срок по специально созданным лекалам пошивщики сделали для Алексея два комплекта. Форма села как родная, - отметили в мэрии.

Также мужчине передали тепловизионный прицел и несколько раций. 


Ольга СУПОНЕВА
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