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19:30, 21 апреля 2023 года В Орле кинолог с четверолапым напарником оперативно нашли потерявшегося мальчика Ребенок ушел на прогулку и не сказал родителям.





В Орле младший инспектор-кинолог Александр Степанов и его служебный пес Спартак оперативно разыскали четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в областном УМВД. Ребенок гулял во дворе своего дома и ушел, не сказав об этом родителям.



Спартак взял след ребенка по его ботинку. Мальчик нашелся в 800 метрах от дома. Александр Степанов отвел ребенка назад. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. На поиски ушло меньше часа.



С родителями мальчика провели профилактическую беседу.



Видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Артем Ежаков



