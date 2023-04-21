В Орле кинолог с четверолапым напарником оперативно нашли потерявшегося мальчика
Ребенок ушел на прогулку и не сказал родителям.
В Орле младший инспектор-кинолог Александр Степанов и его служебный пес Спартак оперативно разыскали четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в областном УМВД. Ребенок гулял во дворе своего дома и ушел, не сказав об этом родителям.
Спартак взял след ребенка по его ботинку. Мальчик нашелся в 800 метрах от дома. Александр Степанов отвел ребенка назад. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. На поиски ушло меньше часа.
С родителями мальчика провели профилактическую беседу.
Видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области