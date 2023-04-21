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16:15, 21 апреля 2023 года

Андрей Клычков поздравил сотрудников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Текст поздравления публикует региональный информационный портал.


Уважаемые сотрудники муниципальных органов власти, предприятий и организаций!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Открывая вчера заседание Совета по развитию местного самоуправления, Президент Российской Федерации В.В.Путин отметил значимость вашей работы и особую роль местных органов власти в решении всех тех вопросов, с которыми к вам напрямую обращаются жители.

Наряду с выполнением текущих задач обеспечения жизнедеятельности территорий, сегодня руководство и рядовые сотрудники органов власти на местах, актив районов, местный бизнес, волонтеры участвуют в важнейшем общенациональном движении – в поддержке Российской Армии, участников специальной военной операции и членов их семей. По нескольку раз в неделю грузы, собранные в городах и районах области, доставляются на передовую. Искренне признателен вам, дорогие друзья, за эту работу, высокое чувство гражданского долга и патриотизма. С первых дней СВО Орловщина стала надежным, крепким тылом нашей Армии, и эту работу мы будем вести до конца – до победы!

В Орловской области все последние годы мы твердо проводим линию на усиление всесторонней поддержки местного самоуправления. За пять лет, с 2018 по 2022 год, объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям составил 66,3 млрд рублей. В текущем году он предусмотрен в размере 17,9 млрд рублей, что превышает уровень 2017 года в 2,2 раза.

Среди приоритетных направлений совместной работы, успешно реализованных нами за этот период, – масштабная программа благоустройства территорий, выполнение которой основано на обязательном учете мнения жителей, касающегося тех или иных объектов благоустройства.

Результаты, достигнутые в этой сфере, а также уровень организации работы по поддержке участников СВО и их семей, другие наши проекты и начинания получили высокую оценку Первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В.Кириенко в ходе его визита в Орловскую область, прошедшего на этой неделе.

Программы благоустройства являются одним из звеньев масштабной работы по реализации национальных проектов – одного из ключевых направлений приложения усилий органов государственной и муниципальной власти. За период реализации национальных проектов в экономику и социальную сферу Орловщины дополнительно направлено свыше 25 млрд рублей. Всё это позволило укрепить потенциал первичного звена здравоохранения, муниципальных учреждений образования, культуры и спорта. За пять лет отремонтировано свыше 407 километров дорог регионального и межмуниципального значения, 784 километра дорог местного значения.

Благодарю руководство наших муниципальных образований, всех сотрудников, ветеранов муниципальной службы за проведенную работу по развитию территорий – наших родных орловских деревень, сёл и городов, за высокое чувство долга, ответственность, неравнодушие – за всю ту помощь, которую вы оказываете землякам. За открытость местных органов власти, оперативную обратную связь с жителями, в том числе за счёт деятельности муниципальных центров управления – сегодня это насущная необходимость, и мы здесь также идем в ногу со временем: на данный момент в Орловской области функционируют более двух тысяч сообществ муниципальных образований и подведомственных учреждений в социальных сетях. Это страницы не только администраций, советов или сельских поселений, но и социально значимых учреждений – школ, детских садов, больниц и центров социальной помощи.

Дорогие друзья! Плоды созидательной, масштабной работы, которую мы с вами ведем на протяжении уже почти шести лет, почувствовал на себе каждый житель области. Это наглядный, зримый результат. Мы точно знаем, что стали лучше, а станем еще сильнее. И обеспечим дальнейшее развитие региона.

Рассчитываю и впредь на вашу поддержку. Со своей стороны мы также продолжим все усилия, направленные на обеспечение динамичного развития муниципальных образований, повышение уровня и качества жизни орловчан, решение всех поставленных перед нами задач.

Этих задач немало. От души желаю всем нам новых успехов в работе на благо Орловской области. Здоровья вам, счастья, мира и добра.

А.Е. Клычков.

Губернатор Орловской области.
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