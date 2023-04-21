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14:48, 21 апреля 2023 года На Кольцевой в Орле появятся тротуары Ремонт улицы завершится к 30 июня.





Сейчас ремонт улицы Кольцевой идет активными темпами. Помимо нового асфальтового покрытия, здесь появятся и тротуары, которых на этом участке раньше не было.



Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, дорожникам предстоит уложить 15-сантиметровое щебеночное основание и два слоя асфальта каждый по 4 сантиметра, а также тротуарную плитку.



Срок завершения работ - 30 июня 2023.





Ольга СУПОНЕВА



