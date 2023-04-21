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14:35, 21 апреля 2023 года

Глава Ливен Сергей Трубицын прокомментировал выступление Владимира Путина

Президент выступил 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления.


Сергей Трубицын отметил, что президент очень точно охарактеризовал текущее состояние местного самоуправления, обозначил акценты и приоритеты работы.

Местное самоуправление – базовый уровень власти, самый близкий к людям, непосредственно сталкивающийся с насущными проблемами. Мы находимся в прямом контакте с гражданским обществом, с активистами, волонтерами. Организуем и координируем работу по сбору гуманитарных грузов для наших бойцов в зоне СВО, - прокомментировал глава Ливен.

Он также отметил, что сегодня актуальными темами остаются вопросы финансирования, привлечения инвестиций, кадрового обеспечения. И все эти вопросы решаемы.

- Мы всегда готовы поделиться с коллегами нашим опытом, лучшими практиками. Муниципальная власть должна быть ориентирована на консолидацию общества, совместную работу по улучшению качества жизни каждого жителя Орловской области, - резюмировал Сергей Трубицын. 


Ольга СУПОНЕВА
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