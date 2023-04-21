Главная » Новости



12:48, 21 апреля 2023 года В лагере "Елочка" под Орлом откроется смена "Движение Первых" Сейчас территорию оздоровительного учреждения приводят в порядок.





В Орловской области вот-вот начнется сезон детского загородного отдыха. Лагеря и санатории сейчас активно приводят в порядок к сменам. Так, в лагере "Елочка" впервые пройдет профильная смена "Движение Первых".



Сейчас в лагере облагораживают территорию, проводят текущий ремонт во дворе и внутри зданий. 9,5 гектаров обработаны от клещей. Первый заезд здесь ожидают 30 мая. А уже с 14 июня начнется смена "Движения Первых". Кстати, ожидается здесь впервые и еще одна профильная смена - "Агростарт". Она соберет талантливых юнатов со всей страны.



Подробности в ближайших выпусках "Вестей".



Фото: Мария Семак











Мария Семак



