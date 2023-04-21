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17:00, 21 апреля 2023 года

ФК "Орел" начнет сезон первенства СФФ "Центр" матчем в Брянске

Традиционный анонс спортивных событий на предстоящие выходные от ГТРК "Орел".


В Орле продолжается розыгрыш наград первенства области по хоккею в "ветеранском" дивизионе. Обладатель золотых медалей уже известен – им стала "Основа". В минувшем туре хоккеисты этой команды по буллитам обыграли мценский "Русагро" и поставили точку в вопросе о победителе турнира. За серебро и бронзу поспорят "Русагро" и "Арсенал". Их очная встреча состоится 21 апреля в Мценске. Начало – в 20:30. На 22 апреля запланирован матч "СЛАМСа" и "Легиона". Игра состоится в 20:30 на льду арены микрорайона "Зареченский".

21 апреля футболисты ФК "Орел" проведут свой первый матч в рамках первенства союза футбольных федераций "Центр". Игра состоится в Брянске в 18:30. Соперник – "БГУОР-Автотрейд". Трансляция матча – в официальной группе Первенства. В этом сезоне в первенстве союза футбольных федераций "Центр" примет участие 13 команд. Курский коллектив "Горький" снялся с соревнований.

Баскетболисты Орловского госуниверситета узнали соперников по 1/8 финала Лиги Белова. Мужская сборная опорного вуза сыграет со студентами Уральского федерального университета, наша женская команда – с санкт-петербургскими "Черными медведями". Матчи состоятся в Орле на следующей неделе на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5. Мужская команда сыграет 27 апреля в 18:00, женская сборная выйдет на площадку 29-го апреля в 14:00.


Анастасия Дорохова
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