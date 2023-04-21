Главная » Новости



13:30, 21 апреля 2023 года 22 апреля орловцы выйдут на весенний субботник Уборка пройдет во всех муниципальных образованиях региона.





В субботу, 22 апреля, жители Орловской области выйдут на весенний субботник. Многие орловцы решили не дожидаться назначенного часа и уже внесли свою лепту в благоустройство города.



В Орле в субботнике примут участие 773 трудовых коллектива – это почти 25 тысяч человек. Коллектив ГТРК "Орел" тоже присоединится к уборке города.



Альтернативой субботнику станут "Чистые игры". Эко-квест также пройдет завтра. Участники очистят от мусора опушку Медведевского леса.





Артем Ежаков



