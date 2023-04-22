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9:00, 22 апреля 2023 года

Орловские спортсмены привезли два десятка медалей с крупных соревнований в Москве

В столице прошли чемпионат и первенство России, а также Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине Вьет Во Дао.


Орловские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России, а также на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству в дисциплине Вьет Во Дао. В активе орловцев – 23 медали: 10 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщает сообщество ProSport57.

Орловщину на соревнованиях представили спортсмены из Орла, Кром и Мценска. Ребят подготовили тренеры Андрей Носов, Андрей и Владимир Чадины, Денис Горелов.

Фото: ProSport57


Артем Ежаков
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