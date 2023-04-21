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12:00, 21 апреля 2023 года

В Орле поджигателя машины приговорили к двум годам колонии

Преступление произошло год назад во дворе многоквартирного дома по улице Старо-Московской.


Жителя города Орла приговорили к двум годам колонии-поселения за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Преступление произошло в апреле прошлого года во дворе многоэтажки по улице Старо-Московской. Мужчина безуспешно попытался оспорить вердикт. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что год назад мужчина из неприязни к владельцу "Ниссан Икстрейл" поджег его иномарку. Машина полностью сгорела. Пламя также повредило две соседние машины – "Тойоту Короллу" и "Фольксваген Пассат". Общий ущерб превысил 3,2 миллиона рублей. Для возмещения ущерба пострадавшим на имущество осужденного наложен арест


Артем Ежаков
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