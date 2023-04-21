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10:49, 21 апреля 2023 года В Орле аннулировали разрешения на снос 200 деревьев по улице Салтыкова-Щедрина Прокуратуре удалось доказать, что аварийное состояние деревьев достоверно не подтверждено.





В Орле в результате работы прокуратуры аннулировали 34 разрешения на снос 227 деревьев по улице Салтыкова-Щедрина. Об этом 21 апреля сообщили в надзорном ведомстве. Причиной для вырубки называлось нарушение требований действующих норм в сфере градостроительства.



Проверка установила, что обследование было неполным, аварийное состояние деревьев достоверно не подтверждено.





Артем Ежаков



