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10:37, 21 апреля 2023 года В храме Орла боец СВО крестился вместе со своим сыном Крестным мобилизованного мужчины стал священник, с которым он познакомился на фронте.











Таинство прошло в Иоанно-Крестительском храме Орла. Таинство совершил военный священник протоиерей Святослав Чурканов, который стал крестным мобилизованного. Вместе с Георгием крещение принял и его малыш, которому буквально накануне исполнилось два года, сообщает Орловская митрополия.



Георгия призвали на специальную операцию по частичной мобилизации. Мужчина не был крещен. Но на фронте он познакомился со священником, отцом Святославом. После бесед с ним орловец пришел к решению пройти таинство крещения и стать членом Православной церкви. Крестился Георгий вместе со своим сыном.Таинство прошло в Иоанно-Крестительском храме Орла. Таинство совершил военный священник протоиерей Святослав Чурканов, который стал крестным мобилизованного. Вместе с Георгием крещение принял и его малыш, которому буквально накануне исполнилось два года, сообщает Орловская митрополия. Фото: Иоанно-Крестительский храм Орла









Ольга СУПОНЕВА



