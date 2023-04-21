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10:24, 21 апреля 2023 года Орловский горпарк вырвался в лидеры итогового голосования по благоустройству Отрыв от сквера Гуртьева составляет почти 600 голосов.





Городской парк Орла лидирует в итоговом рейтинговом голосовании по благоустройству. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". За горпарк проголосовали 2194 раза. На втором месте расположился сквер Гуртьева, который набрал 1616 голосов. Следом идет Дворянское гнездо – 1418 голосов. Парк "Ботаника" и сквер Бунина набрали 949 и 326 голосов соответственно.



Голосование продлится до 31 мая. Сделать выбор можно на сайте 57.gorodsreda.ru. На победивший объект в 2024 году направят 90 миллионов рублей.





Артем Ежаков



