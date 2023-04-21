Главная » Новости



10:07, 21 апреля 2023 года В Ливенском районе обустроят зону отдыха Пространство для времяпрепровождения появится в селе Никольское.





Благоустройство будет проводиться по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Подрядчика, для обустройства зоны отдыха в селе Никольское Ливенского района, уже нашли. Стоимость работ - 5 миллионов рублей.



Как сообщает Ливенская газета, на первоначальном этапе будут установлены скамейки и урны, оборудовано освещение, высажены деревья и кустарники, а также предстоит укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках и подходах к братскому захоронению.



Стартовать работа должна после майских праздников.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



