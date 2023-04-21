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9:54, 21 апреля 2023 года Выступление Владимира Путина прокомментировал глава Колпнянского района Виктор Громов Президент выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.





Владимир Путин 20 апреля в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Прокомментировал выступление главы Государства глава Колпнянского района Виктор Громов.



- Имея большой практический опыт управленческой деятельности муниципального уровня, полностью поддерживаю посыл Президента России по отношению к местному самоуправлению. Согласен, люди чаще обращаются именно в органы местного самоуправления, сталкиваясь с насущными проблемами, для них не важен уровень власти, главное, чтобы их вопросы своевременно решались. Поэтому поддержать местное самоуправление – правильно и важно, - отметил Виктор Громов.



Глава Колпнянского района Орловщины упомянул также, что в настоящее время идет обсуждение проекта закона " Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". И, учитывая заинтересованность президента, можно надеяться на анализ расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты, а также на оценку реальной финансовой обеспеченности этих полномочий и поддержку со стороны федеральной власти.











Ольга СУПОНЕВА



