пятница 21.04.2023 12:38:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:54, 21 апреля 2023 года

Выступление Владимира Путина прокомментировал глава Колпнянского района Виктор Громов

Президент выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.


Владимир Путин 20 апреля в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Прокомментировал выступление главы Государства глава Колпнянского района Виктор Громов.

Имея большой практический опыт управленческой деятельности муниципального уровня, полностью поддерживаю посыл Президента России по отношению к местному самоуправлению. Согласен, люди чаще обращаются именно в органы местного самоуправления, сталкиваясь с насущными проблемами, для них не важен уровень власти, главное, чтобы их вопросы своевременно решались. Поэтому поддержать местное самоуправление – правильно и важно, - отметил Виктор Громов.

Глава Колпнянского района Орловщины упомянул также, что в настоящее время идет обсуждение проекта закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". И, учитывая заинтересованность президента, можно надеяться на анализ расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты, а также на оценку реальной финансовой обеспеченности этих полномочий и поддержку со стороны федеральной власти. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.