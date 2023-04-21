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9:30, 21 апреля 2023 года В Орловской области от укусов клещей пострадали 100 человек Среди обратившихся к медикам – 28 детей.





В Орловской области по состоянию на 20 апреля с укусами клещей к медикам обратились 72 взрослых и 28 детей. Случаи присасывания паразитов зафиксированы в 12 муниципальных образованиях региона. Случаев болезни Лайма – клещевого иксодового боррелиоза – не выявлено.



Для борьбы с паразитами проводятся обработки общественных территорий. В Орле обработаны 48 гектаров – это городской и детский парки, а также другие территории. Всего в регионе планируется проведение акарицидных мероприятий на общей площади в 350 гектаров.





Артем Ежаков



