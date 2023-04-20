Бойцам СВО доставили особенный груз из Орловской области

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20:29, 20 апреля 2023 года
Бойцам СВО доставили особенный груз из Орловской областиРебята получили продукты, куличи, картошку и посылки от родных.
Орловский бизнес добавил восемь мешков картофеля к предметам первой необходимости и пасхальным куличам для ребят, участвующих в спецоперации. Груз собрали на базе приемной реготделения "Единой России". Все заявки военнослужащих отработаны.
Также силами орловских предпринимателей приобретено два внедорожника, а детский омбудсмен Константин Домогатский помог собрать посылку для воспитанников Луганского реабилитационного центра. Гуманитарный груз уже доставлен.
Евгения Пьянова