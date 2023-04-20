Бойцам СВО доставили особенный груз из Орловской области

Ребята получили продукты, куличи, картошку и посылки от родных.

Орловский бизнес добавил восемь мешков картофеля к предметам первой необходимости и пасхальным куличам для ребят, участвующих в спецоперации. Груз собрали на базе приемной реготделения "Единой России". Все заявки военнослужащих отработаны.

Также силами орловских предпринимателей приобретено два внедорожника, а детский омбудсмен Константин Домогатский помог собрать посылку для воспитанников Луганского реабилитационного центра. Гуманитарный груз уже доставлен.