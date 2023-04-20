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16:41, 20 апреля 2023 года

В Орле начались командно-штабные учения по гражданской обороне

Действия на случай чрезвычайных ситуаций его участники будут отрабатывать в течение двух дней.


С 20 апреля в Орле стартовало командно-штабное учение по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Проходить оно будет в течение двух дней.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сегодня прошло совещание, посвященное состоянию гражданской обороны, а также проверке документации спасательных служб ГО: оповещения и связи, инженерно-транспортной, торговли и питания, коммунально-технической, убежищ и укрытий. Затем учения развернутся уже в  полевых условиях.

Тушение пожаров, размещение сборных эвакопунктов, пунктов радиотехнического наблюдения, предоставление населению СИЗов - смоделированные ситуации развернутся по всему городу, - отметили в горадминистрации.

Фото: t.me/orel_adm





Ольга СУПОНЕВА
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