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16:41, 20 апреля 2023 года В Орле начались командно-штабные учения по гражданской обороне Действия на случай чрезвычайных ситуаций его участники будут отрабатывать в течение двух дней.





С 20 апреля в Орле стартовало командно-штабное учение по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Проходить оно будет в течение двух дней.



Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сегодня прошло совещание, посвященное состоянию гражданской обороны, а также проверке документации спасательных служб ГО: оповещения и связи, инженерно-транспортной, торговли и питания, коммунально-технической, убежищ и укрытий. Затем учения развернутся уже в полевых условиях.



- Тушение пожаров, размещение сборных эвакопунктов, пунктов радиотехнического наблюдения, предоставление населению СИЗов - смоделированные ситуации развернутся по всему городу, - отметили в горадминистрации.



Фото: t.me/orel_adm











Ольга СУПОНЕВА



