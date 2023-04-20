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17:00, 20 апреля 2023 года Ряд орловских поликлиник капитально отремонтируют в 2023 году Работы идут в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по программе федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ".





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о реализации в регионе федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". В его рамках в 2023 году капитальный ремонт ждет поликлиники № 2 и 3 города Орла, а также поликлиники Ливенской, Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской, Сосковской и Кромской ЦРБ. Работы обойдутся в 600 миллионов рублей.



Глава региона подчеркнул, что ответственные департаменты должны еженедельно контролировать работы на объектах.



Некоторые из этих зданий не ремонтировались десятки лет. Обновленные поликлиники порадуют не только посетителей, но и персонал.





Артем Ежаков



