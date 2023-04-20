В Орле 60 сотрудников Росгвардии сдали кровь

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16:30, 20 апреля 2023 года
В Орле 60 сотрудников Росгвардии сдали кровьУ бойцов взяли по 450 граммов крови.
20 апреля отмечается Национальный день донора. 60 орловских росгвардейцев сегодня сдали по 450 граммов крови. Акцию силовики назвали "От сердца к сердцу".
Большинство бойцов Росгвардии кровь сдают не впервые. Офицер Сергей Захаров сделал это в 22-й раз.
Каждый боец перед сдачей биоматериала прошел небольшой медосмотр. Врачи собирали анамнез, измерили давление и провели другую нужную диагностику.
Елена Литинская
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