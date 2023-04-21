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7:30, 21 апреля 2023 года В Орле 27 апреля состоится акция "Диктант Победы" Орловцы проверят свои знания на площадке библиотеки Пушкина.





Центральная городская модельная библиотека им. Пушкина стане местом для написания "Диктанта Победы" уже не в первый раз. 27 апреля жители Орла могут прверить свои познания в истории.



В 2023 году акция посвящена Сталинградской и Курской битвам, блокаде Ленинграда, 80-летию освобождения Донбасса, Нюрнбергскому процессу. Присоединиться к акции может любой желающий: она пройдет 27 апреля, начало в 12.00. Заявку можно подать на странице библиотеки Пушкина.





Ольга СУПОНЕВА



