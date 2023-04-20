В Орле открылась крупная пасхальная выставка

|
|четверг 20.04.2023 19:20:28
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:30, 20 апреля 2023 года
В Орле открылась крупная пасхальная выставкаЭкспозиция представлена в краеведческом музее.
В Орловском краеведческом музее открылась выставка "Светлое Христово Воскресение". Работы представлены сразу в трех залах.
В экспозиции – работы, которые создавались для храмов и монастырей: иконы, картины, мозаика, предметы декоративно-прикладного искусства.
Также в краеведческом музее представлена выставка протоиерея Алексея Комова "Орел крупным планом". В экспозиции – пейзажные картины с видами Орла.
Третьей составляющей пасхальной выставки является фотовыставка, рассказывающая о праздниках и буднях воспитанников болховской православной гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского.
Татьяна Тимохина
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.