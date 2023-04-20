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15:00, 20 апреля 2023 года Орел принимает конкурс профмастерства режиссеров театрализованных представлений и праздников Фестиваль проходит в институте культуры.





20 апреля в Орловском государственном институте культуры открылся шестой конкурс-фестиваль профессионального мастерства режиссеров театрализованных представлений и праздников " Координаторы будущего".



Три дня подряд студенты будут обмениваться опытом, учиться, оттачивать публичные выступления, защищать свои работы, участвовать в конкурсах. Сегодня прошла регистрация участников. В этот раз в Орел приехали студенты и преподаватели из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Краснодара.



Также запланировано проведение Всероссийской научно-практической конференции среди преподавателей вузов.





Эва Стасюлевич



