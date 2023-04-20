Орловские депутаты привезли в Луганск посылки из дома для бойцов СВО

Партию гумпомощи передали военным, а также социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Участие в доставке партии гуманитарной помощи для орловских военнослужащих приняли депутаты облсовета. Парламентарии передали посылки из дома бойцам, дислоцирующимся в Луганске, а также оказали помощь

социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних ЛНР.



- Первый перегруз нашим землякам состоялся. Они просили передать родным, что у них все нормально, - отметил первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин.



Также депутаты и детский омбудсмен Константин Домогатский, встретились с сотрудниками социально-реабилитационного центра.

Им передали продукты, хозяйственный инвентарь и детские вещи - все по запросу самого центра.



