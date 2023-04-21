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8:00, 21 апреля 2023 года Орловец рискует отправиться на годичные исправительные работы за оскорбление участкового Мужчине предстоит ответить за ругань в приемном покое.





Покровский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении участкового.



Как следует из материалов дела, в октябре прошлого года обвиняемого привезли в приемный покой Покровской ЦРБ для освидетельствования на предмет алкогольного опьянения, где он в присутствии людей оскорбил полицейского, используя нецензурную лексику.



Максимально орловцу грозит до года исправительных работ.





Артем Ежаков



