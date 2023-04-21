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9:00, 21 апреля 2023 года

В Орловской области гендиректора подрядной фирмы оштрафовали за медленный ремонт акушерского пункта

Санкция составила 30 тысяч рублей.


Постановлением мирового судьи судебного участка Шаблыкинского района генеральный директор подрядной фирмы оштрафован на 30 тысяч рублей за медленный капитальный ремонт Титовского фельдшерско-акушерского пункта Шаблыкинской ЦРБ.

Как сообщили в прокуратуре, работы по данному объекту велись в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и не были закончены в установленный контрактом срок.

Капремонт в итоге был завершен. В здании укрепили фундамент, заменили кровлю, выполнили отделочные работы и ремонт крыльца, а также установили пандус.

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Артем Ежаков
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