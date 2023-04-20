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11:24, 20 апреля 2023 года

Орловские туристы-водники на поврежденной байдарке смогли заполучить бронзу на соревнованиях в Тульской области

Экипаж завоевал третье место на масштабном фестивале "Скитулец".


Экипаж из Орла завоевал бронзу на массовых соревнованиях по водному туризму "Скитулец", проходивших в Тульской области. Туристы-водники Денис Балагутин и Сергей Новиков заполучили третье место в классе экипажей двоек на каркасных судах, несмотря на то, что их байдарка оказалась повреждена.

Ежегодный фестиваль туристов-водников "Скитулец" собирает сотни поклонников этого вида активного отдыха. Водное ралли проходило на реке Вашана, которая имеет славу весьма коварного водоема, особенно в определенные периоды года. Орловский экипаж получил пробоину на острых обнажившихся камнях на перекатах. 

- На одном из камней мы получили первую пробоину, а потом еще и еще. К километру 14-му мы уже гребли сидя по пояс в ледяной воде, а пробоины только увеличивались. В итоге до самого финиша, каждые 500-700 метров приходилось причаливать к берегу и оперативно выливать переполненную водой лодку, - рассказал сайту "Вести-Орел" участник "Скитульца" Денис Балагутин. 

Спортсмен отметил, что на следующих соревнованиях орловский экипаж намерен сражаться за первое место. 





Ольга СУПОНЕВА
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