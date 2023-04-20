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13:00, 20 апреля 2023 года Двое орловцев стали победителями чемпионата России по армрестлингу Соревнования уже традиционно прошли в Орле.





Орел уже не единожды принимает главные турниры страны по армрестлингу. В этом году финальным аккордом борьбы людей с сильными руками стал чемпионат России



В соревновании приняли участие более 600 сильнейших спортсменов из 49 регионов России. Победители и призеры были определены среди мужчин и женщин в разных весовых категориях.



По итогам всех выступлений орловские спортсмены стали обладателями двух золотых, одной серебряной и четырех бронзовых медалей. Золото в составе нашей команды завоевали Артем Деев и Олег Крищук. Оба спортсмена – двукратные призеры соревнований.





Анастасия Дорохова



