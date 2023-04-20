Мэр Орла Юрий Парахин отвезет гуманитарный груз на фронт
По поручению губернатора Андрея Клычкова, помощь бойцам отправлена будет из областного центра 20 апреля.
Очередную машину с гумпомощью отправит Орел на фронт по поручению губернатора Андрея Клычкова. В этот раз участие в доставке и передаче груза бойцам СВО примет мэр Орла Юрий Парахин.
Помощь передадут мотострелкам и разведчикам, мобилизованным и контрактникам. В посылку вошли медикаменты, средства гигиены, форма и белье, инструменты, рации и другие вещи, необходимые военнослужащим при выполнении боевых задач.
Кроме того, как сообщаетадминистрация Орла, военным передадут куличи от митрополита Тихона. Машина и делегация отправится из облцентра на линию соприкосновения 20 апреля.