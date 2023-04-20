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10:45, 20 апреля 2023 года Мэр Орла Юрий Парахин отвезет гуманитарный груз на фронт По поручению губернатора Андрея Клычкова, помощь бойцам отправлена будет из областного центра 20 апреля.





Очередную машину с гумпомощью отправит Орел на фронт по поручению губернатора Андрея Клычкова. В этот раз участие в доставке и передаче груза бойцам СВО примет мэр Орла Юрий Парахин.



Помощь передадут мотострелкам и разведчикам, мобилизованным и контрактникам. В посылку вошли медикаменты, средства гигиены, форма и белье, инструменты, рации и другие вещи, необходимые военнослужащим при выполнении боевых задач.



Кроме того, как сообщает администрация Орла, военным передадут куличи от митрополита Тихона. Машина и делегация отправится из облцентра на линию соприкосновения 20 апреля.











Ольга СУПОНЕВА



