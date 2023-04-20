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12:30, 20 апреля 2023 года Для пожилых орловцев организованы занятия по скандинавской ходьбе и пилатесу Это хорошее подспорье для тех, кто встал на путь активного долголетия.





Орловским пенсионерам предложили заняться скандинавской ходьбой и пилатесом. Это проект регдепартамента физической культуры и спорта.



Занятия бесплатные. Для них нужна справка от врача. Секции активного долголетия действуют не только при Училище олимпийского резерва, но и в школе "Ледовое поколение", в Центре спортподготовки на улице Советской, на стадионе Ленина.





Татьяна Тимохина



