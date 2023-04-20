В Орловской области реализуют программу по развитию филармонической музыки

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10:32, 20 апреля 2023 года
В Орловской области реализуют программу по развитию филармонической музыкиПодписано соответствующее распоряжение Правительства.
Программа по развитию и популяризации филармонической музыки в Орловской области на 2023-2027 годы утверждена в рамках нацпроекта "Культура". Она предусматривает развитие культурных учреждений региона, создание виртуальных концертных залов в районах, модернизацию концертных площадок и ряд других мероприятий.
По сообщению пресс-службы регионального правительства, в планах внедрение новых технологий при развитии концертных площадок, закупка оборудования, обеспечение учреждений культуры скоростным интернетом, модернизация освещения концертных залов, капитальный или текущий ремонт зданий культурных учреждений.
Также в программу входят планы по активным гастролям коллективов Орловской филармонии в районы области, развитие кадрового потенциала, обучение специалистов, творческие лаборатории для одаренных детей.
- В результате реализации программы будет обеспечен доступ жителей Орловской области к лучшим образцам отечественного и зарубежного филармонического искусства, - отмечают в облправительстве.
Ольга СУПОНЕВА