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12:00, 20 апреля 2023 года Безработным орловцам оказали психологическую поддержку А услугой социальной адаптации с начала 2023 года воспользовалось более 200 жителей региона.





Центры занятости в Орловской области с начала году оказали услуги социальной адаптации неработающим жителям более двухсот раз. Еще более 70 человек воспользовались возможностью получить психологическую поддержку.



Занятия по социальной адаптации проводятся в формате групповых. Так человек получает услугу в окружении людей со схожей проблемой. Специалисты центров занятости помогают в развитии навыка по поиску работы, учат правильно составлять резюме, презентовать себя на собеседованиях.



- В прошлом году было оказано 902 услуги по социальной адаптации безработных и 902 услуги по психологической поддержке. В общей сложности, после получения этих услуг в 2022 году работу нашли 620 человек и 503 пошли на профессиональное обучение, - сообщает пресс-служба регионального правительства.





Ольга СУПОНЕВА



