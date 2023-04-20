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11:30, 20 апреля 2023 года Орловская молодежь получает навыки начальной военной подготовки Сборы для школьников и студентов длятся пять дней.





В Орловской области школьники и студенты проходят пятидневный курс начальной военной подготовки. Навыки изучают как теоретические, так и практические. Большая часть времени отводится именно отработке реальных ситуаций.



Ребята получают навыки медицинской подготовки, обращения с оружием, РХБЗ, топографии, а также изучают воинский устав. Последние новшества в военном деле также включены в программу обучения – молодежь осваивает квадрокоптеры.



После сборов юношам предстоит сдать зачет и тестирование, а также пройти военно-тактическую игру "Спецназ", где они смогут применить полученные навыки.





Эльза Ахмедбекова



