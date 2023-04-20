Главная » Новости



10:05, 20 апреля 2023 года Проект поликлиники №1 в Орле разработает АО НПЦ "Гипроздрав" На разработку проектно-сметной документации и инженерных изысканий уйдет 17 миллионов рублей.





Посредством электронного аукциона определена фирма, которая разработает ПСД и проведет инженерные изыскания, необходимые для строительства новой поликлиники в Орле. Проектными работами займется московское АО НПЦ "Гипроздрав".



Такая информация следует из документации,



Новый корпус поликлиники №1 планируется начать возводить в 2024 году, срок завершения работ - 2026 год.

Такая информация следует из документации, размещенной на официальном портале Госзакупок. Только проектирование поликлиники №1 обойдется Орлу в 17 миллионов рублей.Новый корпус поликлиники №1 планируется начать возводить в 2024 году, срок завершения работ - 2026 год.





Ольга СУПОНЕВА



