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9:41, 20 апреля 2023 года В центре Орла установят новый общественный туалет Депутаты горсовета сочли количество уборных в городе недостаточным.





Депутаты горсовета обсудили проблему общественных туалетов в Орле. Народные избранники пришли к выводу, что количество уборных в областном центре недостаточное.



Сейчас в Орле числится 13 общественных и 14 биотуалетов. Кабинки ставят, также, на ярмарках выходного дня. Запланировано в 2023 году установить еще одну модульную уборную: в сквере семьи.



- Депутаты рекомендовали администрации города проработать вопрос выделения мест для нестационарной торговли с целью размещения на них общественных туалетов, а также рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения по строительству общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения, - отмечает пресс-служба Орловского горсовета.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



