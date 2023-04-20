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10:30, 20 апреля 2023 года Свыше двух тысяч орловцев имеют статус "Почетный донор" 20 апреля особый день для сдачи крови.





Сегодня в календаре – Национальный день донора. В Орловской области статус "Почетного донора" имеют 2 242 человека. Каждый из них поделился кровью минимум 40 раз. Ежегодно на Орловщине совершается свыше 13 тысяч донаций. Благодаря этому врачи спасают более пяти тысяч жизней в год.



Ряд организаций и ведомств внесут свою лепту в пополнение банка крови. Ее сдадут и сотрудники Росгвардии.





Всеволод Трифонов



