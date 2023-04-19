Орловец, пожертвовавший часть военных выплат бойцам СВО, рассказал о важности поддержки тыла

Недавно мужчина вернулся на гражданку из-за возраста и состояния здоровья.

Напомним, Юрий Михайлович принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Однако из-за состояния здоровья и возраста через три месяца мужчине пришлось вернуться обратно в Орел.



Часть боевых выплат, а именно 150 тысяч рублей, орловец перевел на помощь бойцам. Коллеги называют Юрия честным и добропорядочным человеком, а сам мужчина отмечает, что в тяжелые минуты в зоне СВО помогали письма от детей, которые приходили со всей России. Подробности – в нашем сюжете.