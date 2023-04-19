В Орле до конца апреля заработают четыре фонтана

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20:15, 19 апреля 2023 года
В Орле до конца апреля заработают четыре фонтанаПроцесс расконсервации уже в разгаре.
Фонтан в сквере "Юность" напротив завода Медведева планируют запустить до 19 апреля, на площади Содружества – до 21 апреля, на бульваре Победы – до 22 апреля.
По информации пресс-службы мэрии, в последний день апреля начнет работу фонтан в Городском парке. Контракты по содержанию и обслуживанию каждого из объектов заключат на полгода. А в октябре они снова прекратят работу.
Сергей Силаев