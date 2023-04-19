В Орле до конца апреля заработают четыре фонтана

Процесс расконсервации уже в разгаре.

Фонтан в сквере "Юность" напротив завода Медведева планируют запустить до 19 апреля, на площади Содружества – до 21 апреля, на бульваре Победы – до 22 апреля.

По информации пресс-службы мэрии, в последний день апреля начнет работу фонтан в Городском парке. Контракты по содержанию и обслуживанию каждого из объектов заключат на полгода. А в октябре они снова прекратят работу.