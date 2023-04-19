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20:00, 19 апреля 2023 года В Орле на улице Комсомольской появится более 100 парковочных мест Машины здесь можно будет оставить после капитального ремонта.





Заездные карманы появятся на четной стороне. Капитальный ремонт одной из центральных улиц областной столицы ведется в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в рамках капитального ремонта рабочие обновят и зеленую зону. Здесь высадят 270 новых взрослых саженцев. А "карманы" для авто расположат "елочкой".





Сергей Силаев



