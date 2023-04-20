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9:00, 20 апреля 2023 года Белгородский пенсионер десятикратно поплатился за попытку подкупить орловского автоинспектора В обмен на тысячу рублей мужчина предложил полицейскому закрыть глаза на выезд на встречку.





73-летний житель Белгородской области приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей за попытку дать взятку орловскому автоинспектору. Мужчина выехал на полосу встречного движения и был за это остановлен. Когда полицейский начал составлять протокол, пенсионер предложил инспектору тысячу рублей за то, что правоохранитель закроет глаза на нарушение. Инспектор от денег отказался и уведомил о случившемся руководство.





Артем Ежаков



