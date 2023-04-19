В Орле к началу лета подготовят более ста спортивных объектов

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16:45, 19 апреля 2023 года
В Орле к началу лета подготовят более ста спортивных объектовВ теплый сезон площадки традиционно станут базой для проведения физкультурных мероприятий.
Так, в Железнодорожном районе города подготовят 19 спортивных объектов, в Советском – 26, в Заводском – 48, в Северном – 18. В пресс-службе мэрии уточнили, что на нескольких футбольных площадках с искусственным газоном планируется подклеить покрытие.
– На все мини-футбольные площадки с искусственным покрытием будет подсыпана резиновая крошка и проведено расчесывание травы. А на спортивных площадках с естественным покрытием в течение всего сезона будет проводиться окашивание, - сообщили в пресс-службе.
Сергей Силаев