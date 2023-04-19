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19:00, 19 апреля 2023 года

Орловские футболистки победно начали домашний финал Первой лиги

Спортсменки обыграли соперниц из Великих Лук и Череповца.


В Орле в эти дни проходит Всероссийский финал первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд. Соревнования принимают трехкратные чемпионки – футболистки "ОрелГУ-КПРФ-Русичи". Наша команда пока не теряет очки.

На старте турнира орловчанки обыграли ВЛГАФК из Великих Лук – 5:4. 19 апреля победная серия продолжилась – на счету нашей команды крупная победа над череповецкой "Атлантой". Результат – 8:3.

20 апреля наша команда сыграет последний матч группового этапа. Соперник – "Тюмень". Начало – в 14:30. матч проходит на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5. Вход для болельщиков – свободный. Следить за ходом матча можно в соцсетях нашей команды.


Анастасия Дорохова
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