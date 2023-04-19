В Орловской области обсудили перспективные идеи для региона

Заседание в рамках клуба стратегических инициатив прошло в областной администрации.

В регионе продолжается отбор предложений для дальнейшего их выдвижения на форум "Сильные идеи для нового времени".

На стратегической сессии, прошедшей 18 апреля, члены клуба стратегических инициатив отобрали несколько идей и проектов. В мероприятии приняли участие 36 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам сессии на платформе форума разместят 17 проектных инициатив социальной, экологической и технологической направленности. Вы участники получили рекомендации от экспертов по доработке идей.



Фото: пресс-служба правительства региона