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15:34, 19 апреля 2023 года

В Орловской области обсудили перспективные идеи для региона

Заседание в рамках клуба стратегических инициатив прошло в областной администрации.


В регионе продолжается отбор предложений для дальнейшего их выдвижения на форум "Сильные идеи для нового времени".

На стратегической сессии, прошедшей 18 апреля, члены клуба стратегических инициатив отобрали несколько идей и проектов. В мероприятии приняли участие 36 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам сессии на платформе форума разместят 17 проектных инициатив социальной, экологической и технологической направленности. Вы участники получили рекомендации от экспертов по доработке идей.

Фото: пресс-служба правительства региона 




Сергей Силаев
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