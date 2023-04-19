Орловское предприятие восстановит землю после загрязнения отходами

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17:30, 19 апреля 2023 года
Орловское предприятие восстановит землю после загрязнения отходамиПроверку провела межрайонная прокуратура.
Проверка прошла после размещения информации в сети "Интернет" о том, что в селе Салтыки Орловского муниципального округа загрязнен земельный участок.
Специалисты выехали на место и взяли пробы почвы. Лабораторный анализ показал повышенное содержание кишечных палочек и энтерококков почвы, что делает землю опасной для человека.
По информации пресс-службы прокуратуры региона, Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании местного предприятия провести рекультивацию загрязненных земель.
Урицкий районный суд требования удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Сергей Силаев