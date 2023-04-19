Орловское предприятие восстановит землю после загрязнения отходами

Проверку провела межрайонная прокуратура.

Проверка прошла после размещения информации в сети "Интернет" о том, что в селе Салтыки Орловского муниципального округа загрязнен земельный участок.



Специалисты выехали на место и взяли пробы почвы. Лабораторный анализ показал повышенное содержание кишечных палочек и энтерококков почвы, что делает землю опасной для человека.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании местного предприятия провести рекультивацию загрязненных земель.

Урицкий районный суд требования удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.